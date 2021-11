Ogeo Fund réactive son projet de 650 logements à Montegnée

C’est un immense foncier stratégiquement logé le long de l’autoroute Liège-Bruxelles, non loin du nouvel hôpital du Mont-Legia, qui refait parler de lui aujourd’hui en région liégeoise. Outre les anciens terrains de foot de feu le RFC Montegnée, le site des charbonnages désaffectés de l’Espérance et Bonne Fortune, dont un terril, on y trouve aussi des champs situés en zone à bâtir et quelques entreprises.