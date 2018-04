OneHouseStand se rêve en Airbnb pour event

Petit mode d'emploi

Pour sélectionner un bien, "on cherche de l’originalité et du haut de gamme. Quand on rentre, on doit se dire ‘wow’", explique Emanuele Butticé, cofondateur de OneHouseStand. Il est ainsi possible de réserver une grange avec une piscine, un loft bruxellois de style industriel, voire même… une brasserie ou une cave. "Le bien le plus original que j’ai vu et que nous proposons est une serre à Overijse. Le cadre est juste magique", confie Emanuele Butticé.

Et c’est justement ce côté insolite des lieux et espaces proposés qui attirent les entreprises. "Nous voulons des lieux inédits et inconnus pour nos événements clients", déclare Haroun Fenaux, porte-parole de Proximus. Bpost recherche elle des endroits qui collent au message envoyé: dans le lieu loué via OneHouseStand, "nous avons fait la promotion de notre courrier publicitaire, un média qui arrive au cœur du foyer", explique Baudouin de Hepcée, porte-parole de bpost.

Commission de 20%

Le principe est simple: le client choisit sur le site dans un catalogue composé de 200 biens immobiliers. De là, il peut aussi opter pour des services additionnels comme un traiteur ou un animateur. L’entreprise se rémunère par une commission de 20% sur la location. Le jour J, un membre de OneHouseStand est présent sur place pour toute la durée de l’événement. Il se charge de récupérer la clef du lieu auprès du propriétaire et de la rendre à la fin. Il veille aussi respect de certaines mesures. "Ce sont des règles de bonne conduite: ne pas fumer, ne pas mettre les pieds sur le fauteuil etc.", déclare Emanuele Butticé. Ensuite, les chambres ne sont pas accessibles, "sauf si c’est par exemple pour un shooting photo d’une marque de draps de lit".

Pour les propriétaires réticents, la plateforme est pourvue d’une assurance événementielle; elle fournit également un service de nettoyage. Jean-Paul Delavaux, un particulier qui fait louer son appartement, le confirme: "C’était une bonne expérience, quand je suis rentré chez moi, c’était propre comme s’il n’y avait pas eu ces perronnes".