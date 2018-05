Où atterriront finalement les parts d'Ogeo dans Land Invest?

Sur le versant liégeois du dossier Land Invest, les trois prochains jours seront cruciaux. Alors qu’une réunion de conciliation entre les acheteurs potentiels a lieu ce mercredi, Novo Holding introduit une action en référé auprès du tribunal de commerce de Liège.

Comme nous vous l’annoncions lundi, la revente des parts (50%) que le fonds de pension liégeois Ogeo détient encore dans la société de promotion immobilière Land Invest Group se fait dans la sueur et la douleur. En surface, les deux candidats pressentis au rachat s’empoignent actuellement comme des chiffonniers et s’envoient des ukases par voie de communiqués de presse. Mais on apprend par ailleurs que les avocats des deux parties se sont discrètement mis à table ce mercredi pour tenter encore de trouver une solution amiable avant la date-butoir du 4 mai.

C’est en effet ce vendredi que devait être signée la revente des parts d’Ogeo dans Land Invest au profit de la société de promotion Triple Living, qui en détient déjà le solde depuis quatre mois. La plus-value nette (toutes dettes à court et long termes épongées) dont pourrait bénéficier Ogeo avoisine les 5-6 millions d’euros. Et pour les dirigeants du fonds de pension liégeois, la saga de cette revente, indirectement liée à la constellation Nethys-Publifin, n’a que trop longtemps duré, ternissant au passage une fois de plus l’aura des entreprises publiques locales.

Mais pour Novo Holding, qui a reçu durant des mois des dirigeants d’Ogeo un droit de regard et préemption exclusif, l’accord conclu avec Triple Living et qui le met définitivement sur la touche est entaché d’irrégularités. Et quant à la procédure et quant au fond. Raison pour laquelle, alors même que les avocats de Linklaters tentent de trouver un arrangement conciliatoire avec la partie concurrente, Dominique Janne annonce introduire en extrême urgence, sans même attendre l’issue de cette réunion, une requête unilatérale auprès du juge des référés du tribunal de commerce de Liège pour empêcher Ogeo de céder ses parts à Triple Living.

"Ceci touchera également Triple Living, qui sera cité en tierce complicité. Et quelle que soit l’issue de la procédure, nous effectuerons une inscription de la requête en nullité en marge du titre de propriété. Cette inscription rendra invendables les biens en portefeuille durant toute la procédure judiciaire, qui s’annonce longue si on doit en arriver là…", prévient le patron de Novo Holding.

Celui-ci se dit d’ailleurs obligé d’avertir de cette situation pendante le bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever "du grand danger qu’il courrait en délivrant – notamment sur Slachthuissite, l’actif immobilier le plus important du portefeuille Land Invest - un permis grevé de procédures au civil et au pénal". L’opposition politique anversoise sera également informée sur ce dossier, ajoute encore Dominique Janne.