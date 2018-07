Patronale Life introduit une OPA volontaire sur Banimmo

En se positionnant comme nouvel actionnaire de référence de Banimmo, Patronale Life, qui dispose déjà en son sein d’une société de promotion immobilière, renforce ce bras immobilier et mise sur les réserves foncières de Banimmo, assainies et centralisées sur la Belgique depuis deux ans.

"L’objectif est clairement d’accompagner activement et financièrement Banimmo dans ses développements sur le marché des bureaux en Belgique, dans le cadre de son recentrage stratégique initié fin 2016 et achevé avec succès mi-2018", indiquent de concert les futurs mariés.

Dot mutuelle

Selon Philippe Opsomer, le CFO de Banimmo, Patronale Life dispose d’un triple atout: la société est belge, elle nous offre des moyens additionnels récurrents et travaille sur le long terme. "De notre côté, nous disposons d’un portefeuille immobilier de 100.000 m² de surfaces développées et d’environ 310.000 m² à développer. En outre, vu les efforts déployés ces deux dernières années, nos actifs ne sont plus toxiques et sont recentrés sur la Belgique. D’ici peu, nous arriverons en effet au terme du processus de revente de notre dernier actif hors frontières, le Dolce Chantilly", motive-t-il, au terme de réunions assidues ces dernières semaines.