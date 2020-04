Pénurie de biens renforcée et hausse de prix annoncée

"A Bruxelles, Gand et Anvers, nous enregistrons un déficit de production et de permis d’urbanisme octroyés ou en voie de l’être (délai de 3 à 6 mois). Nous avons déjà préalablement tiré la sonnette d’alarme, mais il semble que la réaction attendue tarde malgré l’urgence prochaine du tarissement de l’offre, qui fera irrémédiablement monter les prix à l’acquisition; et sans doute à la location d’ici un an. D’autant que les appartements d’entrée de gamme sur le marché secondaire (biens d’occasion) se font rares également."