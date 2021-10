Pic de réservations pressenti pour la fin d'année chez Center Parcs

C'est un des contre-effets positifs de la pandémie: les clients réservent plus longtemps à l'avance et à prix plein leurs séjours touristiques planifiés durant les prochains congés scolaires. Avec un pic pressenti lors des réveillons.

Après une saison estivale qualifiée d'excellente dans les chiffres , la direction belge de Center Parcs s'attend à une fin d'année du même tonneau. "L'été dernier s'est avéré encore meilleur (+5%) que l'été record que nous avions connu en 2020, et ce, dans tous nos domaines belges. Nous nous attendons donc à un très bon automne et l'hiver est déjà prometteur", avance Erwin Dezeure, le directeur de Center Parcs Belgique.

Beaucoup d'hébergements ont en effet déjà été réservés pour les prochaines vacances scolaires de Toussaint et de fin d'année. Ici et ailleurs car, si certains clients belges échaudés privilégient encore les séjours de vacances au pays, ceux qui remettent le nez en dehors des frontières sont de plus en plus nombreux. Cerise sur le gâteau, pour les amateurs du genre: toutes les infrastructures, comme l'Aqua Mundo et les aires de jeux intérieures, sont à nouveaux accessibles aux familles.