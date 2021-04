Piet Derriks, le nouveau pilote du chasseur belge Immoweb...

Dans le sérail immobilier, personne ne le connaît ou presque . Normal, depuis 20 ans, Piet Derriks navigue dans les eaux fertiles de l’offre d’emploi, chez Stepstone , un des autres métiers connexes de la galaxie Axel Springer où il a été actif sans interruption depuis 1997 , en débutant dans l’édition. Et c’est encore, bien sûr, via la faîtière du puissant groupe de médias allemand qu’il se retrouve aujourd’hui parachuté à la tête du portail belge Immoweb , leader incontesté du marché immobilier national depuis deux décennies, racheté en deux temps (2012-2017) par le magnat allemand des médias.

Il avait d’ailleurs fait la demande, il y a plusieurs mois déjà en haut lieu, pour changer d’air. Avec le souhait de poser ses valises professionnelles, de rentrer au pays pour un nouveau challenge, de voir d’autres horizons. Entre la direction générale de Stepstone Benelux et France et celle d’Immoweb, il n’y aura pas un jour de répit. Ni de transition. Il faudra donc apprendre sur le tas ce qui fait la spécificité du marché immobilier. Ici comme ailleurs, là où les autres marques de la sphère immobilière du groupe allemand font également florès, à l’instar de Se Loger ou Meilleurs Agents chez nos voisins français.

Intégration transversale

L’objectif partagé avec le board d’Aviv, le nouveau bras immobilier international d’Axel Springer, est clair: la jouer en équipe, transversale, sans travailler chacun dans son coin, en prenant le meilleur de ce qui se fait dans chaque marque du groupe et en l’implémentant partout. Intégrer à la vitesse du son, quoi. Pour le plus grand confort des clients annonceurs et des utilisateurs finaux de ceux-ci, candidats acheteurs et locataires. Accessoirement aussi au bénéfice de l’actionnaire principal, soucieux de faire performer mieux encore ses outils sur la Toile, d’élargir rapidement ses filets et sa masse critique.