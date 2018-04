Pionnier du coworking, Silversquare est forcé à grandir pour répondre à la demande

En créant son premier centre de coworking il y a juste dix ans en Belgique, Silversquare essuyait les plâtres. Aujourd’hui, il s’agit de financer une croissance rapide pour répondre à la demande. Gestionnaire, investisseur et occupant sont sur la même longueur d’ondes.

Ils se sont mis tous les trois autour de la même table pour partager le même constat: le bureau de papa est mort. Mais un autre l’a remplacé, plus ouvert, créatif et modulable. Porté par ceux qui l’occupent et ceux qui l’animent, dans un même esprit de convivialité… et de rentabilité, il a progressivement dépassé la phase expérimentale et peut essaimer. Le modèle à suivre? L’américain WeWork, aujourd’hui capitalisé à hauteur de 20 milliards de dollars.

Autour de la table, Eric Georges, le directeur général Benelux du Club Med (voir plus bas), Henri Appelstein, coactionnaire de Silversquare et fondateur de l’enseigne LolaLiza, et Axel Kuborn, cofondateur de Silversquare, qui gère aujourd’hui trois espaces de bureaux partagés à Bruxelles et génère déjà un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros.

"Toutes les sociétés sont à l’aube d’une révolution de palais." Henri Appelstein Alphastone / LolaLiza

Tous les indicateurs du marché convergent rapidement aujourd’hui vers le même constat indéniable: notre façon de vivre et de travailler confirme que le secteur du coworking est à l’aube d’un développement quasi exponentiel. Pour preuve parmi d’autres, le partenariat structurel (joint-venture) noué il y a six mois entre les dirigeants de Silversquare et ceux de la société immobilière cotée en Bourse Befimmo , propriétaire d’un parc immobilier de 900.000 m² évalué à 2,5 milliards d’euros. Les premiers 4.000 m² de la coupole Silversquare@Befimmo ouvriront leurs espaces partagés, griffés par le décorateur Lionel Jadot, d’ici quelques semaines au boulevard du Triomphe à Ixelles.

Travailler, profiter, apprendre

De son côté, Silversquare programme, cette année encore, des ouvertures à Bruxelles et au Luxembourg. Pour Henri Appelstein, serial-entrepreneur à succès entré dans le capital de Silversquare Holding en octobre 2016 à hauteur de 35%, l’aventure est édifiante à plus d’un titre.

L’objectif commun? Ouvrir d’ici deux ans dix espaces professionnels où, comme le dit lui-même le patron Benelux du Club Med, on travaille ensemble, on profite et on apprend les uns des autres. "Le deuxième jour de mon arrivée sur le sol belge, j’ai fait un constat sidérant: on avait les plus beaux bureaux du monde, mais les gens ne s’y parlaient pas, ne collaboraient pas. Les commerciaux ne vendaient pas ce que le marketing poussait et le marketing ne poussait pas ce que les commerciaux devaient vendre. Et le comble: cantonné dans son bureau, personne ne parlait plus au client. Mon idée a donc très vite été de changer la manière de travailler, avec l’aide de Silversquare. Tous ceux qui avaient un lien direct avec le client devaient physiquement être autour de la même table de travail et parler de la même chose. Les gens ont eu peur, mais ils sont très heureux aujourd’hui!" résume Eric Georges.

Pour Henri Appelstein, la voie expérimentée par le Club Med n’est plus l’exception. "Toutes les sociétés sont, je pense, à l’aube d’une révolution de palais. Et les propriétaires et gestionnaires de bureaux qui ne s’en rendent pas compte rapidement vont rater le train. Dans la vie, on avance souvent par des rencontres entre personnes. C’est une rencontre impromptue au restaurant Canterbury à Ixelles avec Axel et son associé qui m’a fait découvrir le coworking. C’était il y a deux ans à peine… Aujourd’hui, c’est une évidence et même une urgence, et je les en remercie. À ce moment, nous venions de créer le fonds Alphastone avec pour objectif d’investir dans des murs. Depuis, nous avons revu notre plan de vol et investissons dans l’animation de ceux-ci. On s’est focalisé prioritairement sur le moteur et pas sur la carrosserie…"

Club Med, le coucou en or de Silversquare Depuis deux mois, l’annexion sous coupole Silversquare des espaces loués par le Club Med dans l’immeuble Louise 523 est la preuve par trois d’une nouvelle tendance émergente. Alors qu’à ses débuts, le coworking ciblait organiquement les petites entreprises prometteuses de 4 à 6 personnes, la dynamique communautaire en réseau spécifique à ces ruches entrepreneuriales, attire désormais les plus gros porteurs. Un des premiers à l’avoir compris est le nouveau directeur général Benelux du Club Med, Eric Georges. Aujourd’hui, il se sent comme un poisson dans l’eau turquoise dans ses nouveaux murs oxygénés par Silversquare. "Quand je suis arrivé à Bruxelles, il m’a semblé évident qu’il fallait un électrochoc pour faire coller le fonctionnement un peu suranné des équipes alors en place à la nouvelle image que voulait se donner le Club Med. Silversquare nous a facilité la tâche: notre siège central était déjà dans les lieux; il suffisait de décloisonner pour bénéficier des services offerts par nos voisins de palier. Ce que nous avons fait sans le regretter depuis…"