Placement privé pour Xior qui se renforce sur Bruxelles

Xior s'offre 323 chambres d'étudiants, 5 studios, 9 appartements et 1.000 m² d'espaces polyvalents supplémentaires en région bruxelloise. Le spécialiste des kots d'étudiants annonce en effet l'acquisition pour 34 millions d'euros de "365 Rooms" à Ixelles.

"Cette résidence pleinement opérationnelle et durable a été livrée en 2014 en collaboration avec la VUB/ULB et est située dans un endroit exceptionnellement favorable à Bruxelles, la plus grande ville étudiante de Belgique", lit-on dans un communiqué.