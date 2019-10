Plus de 3.300 biens mis en vente sur le site d'enchères en ligne des notaires

Cela fait un an que Biddit.be, la plateforme de vente en ligne des notaires belges, existe. En un an, 3.371 biens immobiliers (maisons, appartements, terrains, garages) ont été proposés aux enchères.

Consciente que le système de ventes immobilières aux enchères de papa avait fait son temps et battait de l’aile à l’heure du "tout en ligne", la Fédération du Notariat (Fednot) a lancé le site de ventes aux enchères en ligne Biddit.be voici un peu plus d’un an.