Pour soutenir sa croissance organique, Atenor continue de grandir... ailleurs

Avec un résultat net consolidé gonflé de 7,4% et un actif total en hausse de plus de 20% sur un an, Atenor affiche des résultats annuels conformes aux attentes. Même l’endettement net global, qui frôle le demi-milliard d’euros, est sous contrôle.

Chez Atenor, il y a les chiffres, à maintenir sous contrôle et en hausse constante, bien sûr. Sidney D. Bens, le CFO de longue date, pointe d'ailleurs le rendement (3,85%) offert grâce aux résultats 2019 en tenant compte du cours actuel de l'action (60 euros) et de la régularité de la politique de dividende maison.

1,2 million mètres carrés Avec 28 projets en cours représentant 1,2 million de m² au total, Atenor a doublé son volume d’activités en moins de 5 ans

Mais pour Stéphan Sonneville, le CEO, il y a aussi – et surtout – les projets qui soutiennent durablement la croissance de la société de promotion immobilière cotée en Bourse. Et avec 28 projets en cours représentant 1,2 million de m², Atenor a doublé son volume d’activités en moins de 5 ans. “Une croissance qu’on souhaite conforter organiquement et non par des acquisitions d’entreprise. Même si nous diversifions notre activité géographiquement, nous le faisons à notre rythme. Sans pression mais sans limite non plus”, précise le patron, qui dit lorgner actuellement deux nouveaux terrains de jeu: les Pays-Bas... et Londres.

Nous voulons entretenir une dynamique diversifiée sur une dizaine de pays pour ne pas dépendre du bon vouloir de quelques acteurs politiques locaux Stéphan Sonneville CEO Atenor

Il enfonce le clou, sans se faire prier: “Nous voulons entretenir une dynamique diversifiée sur une dizaine de pays et sur davantage encore de villes pour ne pas dépendre du bon vouloir de quelques acteurs politiques locaux. On ne veut plus se laisser enfermer dans un bocal, même si ça me coûte de voir que Bruxelles est dépassée sur tous les fronts par les autres métropoles qui l’entourent”, martèle le patron, qui rappelle au passage une équation simple: 72.000 m² de bureaux construits sur la gare du Midi, c’est 7.200 voitures en moins qui engorgent quotidiennement la capitale. “Les gouvernements en place doivent pouvoir arbitrer entre l’intérêt général et les remarques minoritaires qui empêchent d’avancer si on n’a pas de courage politique”.

Des projets à l'international

Pour soutenir sa croissance actuelle sans dépendre du bon vouloir du prince, Atenor avance donc prioritairement là où le vent le porte, comme en Pologne, où la prise en occupation des bureaux est 4 fois plus rapide qu’à Bruxelles. Des demandes de permis vont être déposées dans les prochains mois à Budapest, à Lisbonne et même à La Hulpe (projet des Berges de l’Argentine revu, étendu et corrigé).