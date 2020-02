Premier emprunt obligataire placé par Matexi en Pologne

Financer localement

"Cette obligation va nous permettre d'accélérer notre croissance locale et de développer davantage notre portefeuille actuel à Varsovie et à Cracovie", précise Philip Goris, le CFO de Matexi, qui ajoute que l'objectif à long terme est d'atteindre un niveau durable de ventes de 500 à 600 unités par an sur le marché polonais. "Grâce à ce financement local, Matexi va renforcer encore sa position sur le marché polonais et va au passage minimiser les risques de change", ajoute-t-il.