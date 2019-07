Premier pas de Xior sur le marché wallon, à Namur

Xior Student Housing NV, la SIR spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal, vient de conclure un accord pour la construction d’un nouveau complexe pour étudiants d'au moins 206 logements au total situé à Namur, à proximité de l’Université et de la gare. Au terme de la réception du chantier et du rachat des murs, l’acquisition représentera une valeur d’investissement totale d’environ 20 millions d’euros. Le rendement initial moyen attendu du projet est d’environ 5,9%.