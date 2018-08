Premier semestre de bonne facture pour Leasinvest

Leasinvest a réalisé un premier semestre de bonne facture avec un taux d'occupation stable et un résultat Epra en hausse de plus de 5%. Le dividende est maintenu.

La SIR Leasinvest , spécialisée dans le "retail" et les bureaux dans trois pays (Belgique, Luxembourg et Autriche), a dégagé au premier semestre des revenus locatifs en très léger recul, à 27,858 millions d'euros contre 28,084 millions au premier semestre 2017. Des revenus locatifs en ligne avec le premiers semestre 2017, juge la SIR dans son communiqué . Par action , cela donne un résultat locatif net de 5,64 euros contre 5,69 à la même période il y a un an.

Enfin, le résultat net s’élève à 19,7 millions d’euros contre 15,6 millions un an plus tôt.

"Leasinvest réalise des chiffres semestriels qui répondent aux prévisions. Les redéveloppements Treesquare dans le CBD de Bruxelles (BE) et l’extension du Frun® Park à Asten (AT) ont entretemps été livrés avec succès, et les locations correspondent aux attentes", a indiqué Michel Van Geyte, CEO.