Première mondiale à Tour&Taxis pour la Gare Maritime, habillée d'un vitrage intelligent

Les deux pans latéraux les plus importants de la future Gare Maritime redessinée seront parés de vitrages intelligents sur mesure. Le produit a été développé durant quatre ans par AGC Glass Europe et une spin-off californienne.

Le chantier de rénovation de la Gare Maritime, ancienne gare de marchandises de Tour&Taxis, atteint aujourd’hui sa phase la plus visible. Pour redonner vie et clarté naturelle à cet édifice de 40.000 m² bientôt réanimé, témoin d’un savoir-faire historique, Extensa a choisi la technologie Halio pour couvrir ses larges façades verrées.

Celle-ci a été développée durant plusieurs années par le biais d’une joint-venture avec une spin-off californienne baptisée Kinestral. Cette dernière a apporté l’expertise électronique de pointe qui a ensuite été intégrée dans le vitrage de façade produit par les laboratoires belges du groupe verrier, à Louvain-la-Neuve et au Technovation Centre de Gosselies.

Nous avions d’ailleurs pu en découvrir les premiers prototypes opérationnels existants à Tokyo, il y a juste un an, dans le showroom mondial du leader japonais de l’industrie du verre plat. "Dans cette histoire digne d’un conte de fées, Kinestral est notre Cendrillon et le produit que nous avons mis au point est un vrai soulier de vair", risque le General Manager d’Halio pour l’Europe et le Moyen-Orient Benoît Domercq.