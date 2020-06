Premiers chiffres rassurants pour l'immobilier professionnel confiné

Branle-bas de combat dans les bureaux bruxellois de JLL, ce mardi, pour dresser un état des lieux chiffré du marché immobilier par ces temps inédits de turbulences et de confinement. Un premier bilan surprenant à plus d’un titre.

Dans la rue et les boutiques proches des bureaux bruxellois du conseil en immobilier JLL, pas un chat et le calme plat. Mais sur la table du 6e étage, les chiffres se bousculent en tous sens. A commencer par le secteur logistique, qui pète pour l’instant la forme olympique et crève tous les plafonds, tant en prise en occupation d’espaces qu’en prix de vente des immeubles mis sur le marché, dont les rendements se tassent sous les 5%. "Le volume loué ou acquis enregistré à la mi-juin atteint 362.000 m², soit une augmentation de 24% par rapport au premier semestre 2019. Depuis le 16 mars, nous avons enregistré 54 demandes d’espaces de stockage. Les baux sont parfois négociés sur le court terme, mais l’activité reste particulièrement soutenue. Sur l’axe Bruxelles-Anvers, on est aujourd’hui proche de la saturation : il n’y a quasi plus rien à louer", détaille Ann Vanderwegen, directrice de recherche chez JLL.

En cause: la volonté des principaux acteurs du secteur de renforcer leurs stocks-tampon pour éviter le type de pénurie rencontrée notamment en mars dans les rayons de la grande distribution pour certains produits de première nécessité. Mais ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Ce premier bilan est d’autant plus rassurant pour le secteur des logisticiens belges qu’il n’est pas identique dans les autres pays européens, particulièrement en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas.

Le dernière bonne nouvelle vient du marché du bureau wallon: alors que Bruxelles et la Flandre piquent du nez, avec un recul de la prise en occupation flirtant avec les 60%, la Wallonie réalise son meilleur volume de transactions semestriel de tous les temps: 90.000 m², soit six fois plus que la moyenne sur 10 ans et 347% de plus que l’an dernier. Cette prise en occupation s’explique tout particulièrement par plusieurs prélocations de grande taille de la part du secteur public à Liège, Namur et Mons. Merci la régionalisation!