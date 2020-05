Près de 8 Belges sur 10 veulent travailler plus près de chez eux

Depuis la crise du coronavirus, une très grande partie des Belges travaille à domicile, on le sait. Selon l'étude de la société Workero qui vient de sortir, Ils seraient 68% à avoir été forcés de le faire à temps plein du jour au lendemain. Et tous les concernés n’apprécient pas ce télétravail prolongé. Dans l'enquête menée ces dernières semaines auprès de plus de 750 travailleurs belges, 8 sur 10 avouent ne pas vouloir ou pouvoir continuer à travailler tout le temps à domicile après la crise sanitaire. Mais ils souhaitent néanmoins avoir l’opportunité de le faire plus souvent près de chez eux. Un employé sur trois (35%) dit également n'avoir jamais travaillé à domicile avant le lockdown. Un lockdown qui a par ailleurs comme effet direct que près de 18 millions de m² de bureaux sont restés quasi inutilisés depuis deux mois dans notre pays.