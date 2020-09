Propriété bruxelloise de standing cherche propriétaire

Au sud de Bruxelles comme à Knokke, l'immobilier de prestige garde le vent en poupe. Malgré la crise ou à cause d'elle. Le château des Sources, propriété historique des familles Solvay et Blaton, se cherche un nouveau propriétaire. Curieux s'abstenir.

C’est une de ces si discrètes propriétés des quartiers verdoyants du sud de la capitale. De celles qui, à part vue du ciel, assurent à ses propriétaires une discrétion quasi-totale malgré les signes extérieurs de richesse affichés aux visiteurs autorisés. Elle n'est pourtant lovée qu'à quelques encablures à peine du centre-ville.

Le château des Sources, sis à Woluwe-Saint-Pierre au cœur d’un parc à l'anglaise de 4 hectares et propriété bruxelloise historique des familles Solvay puis Blaton (Armand), est à vendre. Et c’est l’agence Victoire qui a reçu le précieux et compliqué mandat pour lui trouver preneur.

Curieux s’abstenir

Tapie au cœur du Bovenberg, non loin du Parc de la Woluwe et des étangs Mellaerts, au carrefour de l’avenue de Tervuren et du Boulevard du Souverain, la propriété peut se vanter d’offrir aux éventuels acheteurs étrangers un accès direct aux institutions européennes ou même au quartier général de l’Otan. Et même si le bois de la Cambre reste fermé, elle reste à moins de 30 minutes de la gare du midi et des lignes internationales.

+10 millions € Selon la rédaction, le montant de départ que devraient mettre sur la table les futurs acquéreurs est de plus de 10 millions d'euros.

Le processus de vente s'annonce sans doute aussi discret que la propriété. Avec un prix de départ estimé par la rédaction à plus de 10 millions d’euros, les curieux devraient d'ailleurs s’abstenir avant même de tenter de voir.

Patrimoine familial et industriel

Quant au bâti, il fait partie du patrimoine architectural de l’ère industrielle belge florissante. L'ensemble fut édifié en 1911 pour Louis Solvay, neveu d’Ernest, d’après les plans de l’architecte Art déco belge Adrien Blomme.

La famille Solvay occupa le domaine durant des décennies avant de le céder en 1952 à l'entrepreneur Armand Blaton qui y envisagea, dit-on, un important projet immobilier. Elle fut alors scindée, la partie du parc initial, encore plus vaste, située sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert devenant en 1963 le parc communal des Sources, aujourd'hui réserve naturelle. La partie privée du domaine ne fut cédée à son actuel propriétaire qu’au début du XXIe siècle.

Vue en plein écran

Le parc centenaire privé de 4 hectares comprend aujourd'hui le petit château (1.100 m², 7 chambres, 5 salles d’eau sur deux étages), sa conciergerie (400 m²), une orangerie (200 m²); et bien sûr une piscine chauffée, un tennis et deux grands étangs alimentés par plusieurs sources, d'où le nom historique du lieu. On ajoutera encore une bonne vingtaine de places de stationnement extérieures.

Réceptions permises

Côté standing, le rez de la demeure principale s’articule autour d’une grande pièce de réception ouverte sur une cage d’escalier monumentale. Autour de celle-ci, toujours côté cour, une salle à manger et un salon avec feu ouvert offrent de beaux espaces plus… intimistes. Les réceptions s’ouvrent bien sûr sur une grande terrasse agrémentée d’une vue sur le parc. Enfin, le sous-sol, bénéficiant de la lumière naturelle via une verrière, a été aménagé en salle de home cinéma et en bar pouvant accueillir jusqu'à 24 personnes assises.

Côté jardin, une cuisine super-équipée et conviviale, un office et un vestiaire complètent le potentiel d’accueil au rez. Au sous-sol sont aménagés une buanderie et un bureau. Un ascenseur et un escalier de service desservent tous les étages.

Si la conciergerie est à elle seule une jolie et spacieuse villa privée, l’orangerie offre elle aussi un grand espace de réception indépendant pouvant accueillir une centaine de personnes. Enfin, entièrement clôturé comme il se doit, le domaine dispose de deux accès, dont un, plus fonctionnel, donne directement sur le boulevard de la Woluwe.