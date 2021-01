Puilaetco déménagera dans le Souverain 25

La décision a été entérinée début janvier. La banque privée belge Puilaetco s'installera courant 2023 dans l’ancien siège de la Royale Belge entièrement redessiné.

Après être passée sous pavillon international de la banque privée luxembourgeoise Quintet (8 pays, 50 bureaux) et avoir dépoussiéré son image de banque privée de papa, la direction de Puilaetco a tranché, soucieuse d’attirer une nouvelle clientèle et de jeunes talents: «Nous avons étudié plusieurs options, dont celle de prolonger le bail actuel, qui arrivait à terme avec Cofinimmo. Mais nous avons finalement opté pour une nouvelle adresse qui nous permette de repenser entièrement notre manière de travailler et de recevoir nos clients dans un cadre qui colle à la nouvelle image que nous souhaitons donner», pose d’abord Ludivine Pilate, la CEO.

Puilaetco quittera donc ses bureaux de l'avenue Herrmann Debroux dans deux ans. Elle s'installera à un kilomètre de là, aux 9e et 10e étages du futur complexe mixte bientôt intégré derrière les façades du Souverain 25, entièrement repensé et reconstruit.

"Bien avant le confinement, nous avions déjà opté pour un renforcement du télétravail tout en préservant le contact entre nos équipes et leur clientèle. L’ex-immeuble de la Royale Belge, que je trouve vraiment iconique dans la zone que nous scrutions, correspond à tout niveau à ce que nous cherchions en termes de pedigree, d’âge, de concept durable, d’animation mixte et de services annexes offerts. Les nouveaux propriétaires capitalisent sur l’histoire du bâti et du parc environnant tout en les adaptant aux dernières évolutions techniques. Et cerise sur le gâteau, la forêt de Soignes est à un pas…", énumère Ludivine Pilate, qui ajoute que l’offre hôtelière et les vastes espaces de réunion intégrés au sein du complexe permettront au siège bruxellois d’être un lieu central tout désigné pour accueillir les autres partenaires européens aujourd’hui réunis sous la coupole du groupe Quintet, de plus en plus international, et dont l'actionnariat est passé sous pavillon qatari.

Vue en plein écran Ludivine Pilate: "Bruxelles est au carrefour de tous les pays du groupe et nous y pourrons accueillir d’ici peu tous nos collègues européens." ©David Plas

"Bruxelles est au carrefour de tous les pays du groupe et nous y pourrons accueillir d’ici peu tous nos collègues européens", ajoute-t-elle. Un plébiscite qui ne manquera pas de plaire aux nouveaux propriétaires des lieux, les promoteurs Cores (50%), Urbicoon (25%), Foresite (20%) et Ape (5%).

Économie d’échelle

Un détail qui ne gâche rien: Puilaetco fera au passage une économie substantielle de plus de 300.000 euros par an sur le poste des dépenses immobilières, en rationalisant l’espace occupé.

"Les quelque 6.000 m² actuellement occupés seront réduits à 3.800 m², en ne perdant rien en termes de facilités et en y gagnant en commodités." Fabrice Digrado Responsable des services IT et des installations

"Les quelque 6.000 m² actuellement occupés seront réduits à 3.800 m², en ne perdant rien en termes de facilités et en y gagnant en commodité. On économisera notamment l’espace actuellement occupé par les imprimantes et la salle informatique, en optant pour un système cloud. Et pour le personnel, on structurera l’espace bureaux en tablant sur un ratio de 0,7, soit quelque 140 postes de travail flexibles pour 175 personnes qui, si besoin, pourront toutes trouver place dans nos nouveaux murs", précise Fabrice Digrado, en charge des services IT et des installations.

On ajoutera que le contrat de bail (6-12 ans) qui vient d’être signé contient une clause de prélocation en cas de besoin d'espaces supplémentaires et interdit au propriétaire de louer à une autre banque privée. La livraison des futures surfaces est prévue pour début 2023, pour un déménagement programmé 6 mois plus tard, aménagements intérieurs obligent. Ces derniers seront confiés à Colliers. Quant au montant locatif négocié, il tourne autour de 200 euros le m² par an.