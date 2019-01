PwC Belgium s'offre un nouveau siège à Diegem

Depuis plus d’un an déjà, la société de conseil PwC Belgium, une des ‘Big Four’, planche sur le déménagement de son QG bruxellois du boulevard de la Woluwe. Elle est d’ailleurs la dernière à le faire, après ses concurrents KPMG, Deloitte et Ernst & Young.

Après avoir retenu plusieurs projets et même envisagé de rester dans ses murs actuels rénovés par le propriétaire, la SIR Intervest Offices, la direction belge de PriceWaterhouse Coopers a finalement opté pour un n ouveau projet porté par le promoteur flamand Ghelamco et dessiné par Assar Architects. Le choix final filtrait depuis novembre dernier, mais tous les feux ne sont finalement passés au vert que début janvier.

"Notre contrat de location arrive à terme fin 2021. Nous avons donc lancé dans les temps une enquête interne auprès du personnel pour connaître ses priorités pour choisir l’emplacement et l’équipement de notre nouveau siège bruxellois. Il a clairement indiqué vouloir rester en périphérie et non au centre-ville et conserver une offre de parkings importante, car ce personnel doit sans arrêt disposer d’un véhicule pour se rendre chez les clients. Nous avons finalement opté pour un projet neuf clé-sur-porte, localisé non loin de notre siège actuel, Culliganlaan à Diegem", explique Axel Smits, le président de PwC Belgium.