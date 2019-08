Qrf a été freiné par ses déboires ave H&M

Raisons du recul

H&M représente une part très importante des revenus locatifs (17%), et le cours de Qrf a été affecté pendant plusieurs trimestres par les rumeurs entourant le conflit judiciaire et les négociations avec le distributeur suédois. Ce conflit a récemment débouché sur une résolution, annoncée en même temps qu’un résultat net stable lors de la publication des chiffres pour le premier semestre.

Après avoir fait fortement progresser la taille du portefeuille (de 110 millions d’euros à la fin 2013 vers plus de 270 millions d’euros à la fin 2018), le groupe est aujourd’hui dans une phase qui mettra davantage en avant le contrôle de l’endettement, le rééquilibrage du portefeuille et le rétablissement de la situation financière. À plus long terme, le groupe va devoir diversifier davantage son exposition aux différents distributeurs afin de ne plus être aussi dépendant d’un seul locataire.