Quand commune et promoteur privé créent un nouveau parc public bruxellois

Selon le Bureau fédéral du plan, la population de la Région de Bruxelles-Capitale devrait accueillir plus de 50.000 nouvelles âmes d’ici 2025, soit environ 10.000 habitants par an auxquels il faut pouvoir offrir un toit décent. Cette forte croissance démographique se concentre d’abord dans les communes décentralisées les moins chères et les plus peuplées, comme Molenbeek-Saint-Jean et Berchem-Sainte-Agathe. Le nombre d’habitants de cette dernière devrait ainsi passer de 24.000 à 27.000 habitants environ dans les années à venir. C’est la croissance la plus forte jamais enregistrée dans la commune.