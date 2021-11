Que rapporte réellement un placement immobilier?

Ce que rapporte réellement un investissement en " briques " est bien plus compliqué à calculer que le return des placements mobiliers. Pour flatter leur ego, certains propriétaires tendent à "oublier" certains facteurs, pourtant essentiels.

"Les rendements de l’immobilier en baisse", titrait l’Echo le 22 octobre dernier. Cet article a dû surprendre plus d’un investisseur en briques. Ils se sont demandé comment le rendement peut baisser alors que les loyers sont indexés sur un indice des prix qui a tendance à augmenter, et même davantage qu’il y a un an, et alors que le prix des biens immobiliers a eu tendance à augmenter ces derniers temps. La réponse est simple, mais cela invite à revenir sur quelques considérations financières de base s’agissant de placements.

Pour commencer, il faut distinguer le rendement du "return". Si une action donnée voit son cours passer de 100 euros à 110 euros entre le 1er janvier et le 31 décembre tout en ayant distribué un dividende de 3 euros en mai, le rendement, plus explicitement appelé "rendement en dividende", est de 3% et le return de 13%. Celui qui veut s’illusionner sur ses performances de gestion pourrait être tenté de rapporter le dividende de 3 euros non au prix actuel, ou courant, de l’action, mais au prix d’acquisition ou prix historique. Si celui-ci est 50 euros, alors les 3 euros de dividende donnent un rendement apparent de 6%. Mais cela n’a de sens que pour l’ego!

Lire aussi En investissement, le résidentiel classique ne connaît pas la crise

Valeur actuelle vs prix d’achat

Il en va de même pour l’immobilier. Un appartement acheté à 200.000 euros hors frais et qui vaut aujourd’hui 300.000 euros et qui se donne en location à 800 euros par mois offre un rendement locatif brut de 3,2%, obtenu en divisant 9.600 euros de loyer annuel par la valeur actuelle.

Beaucoup de propriétaires immobiliers commettent l’erreur de calculer un rendement en comparant les loyers annuels actuels avec le prix d’achat de leurs biens.

À la différence de la bourse, où la valeur des actions s’ajuste en continu, la valeur de revente d’un bien immobilier n’est connue avec précision qu’au moment où la transaction est conclue. Dès lors, beaucoup de propriétaires calculent un rendement en comparant les loyers annuels actuels avec le prix d’achat. Dans notre exemple, cela donne 4,8%, rapport entre 9.600 euros et 200.000 euros. Ce raisonnement se comprend, mais il est tout aussi erroné que celui qui pour une action se baserait sur le prix historique. Quand les prix de l’immobilier montent plus vite que les loyers, les rendements locatifs baissent, c’est une lapalissade.

Return réel complexe à calculer

Malheureusement, ne pas commettre l’erreur d’utiliser un prix historique ne suffit pas pour calculer correctement le vrai taux de rendement d’un placement, mobilier et immobilier ou le vrai "return", tenant compte des plus-values. Un calcul correct impose de tenir compte de tous les flux financiers, avec leur timing précis, et cela est sensiblement plus complexe pour un bien immobilier que pour un actif mobilier. Ainsi, il faut tenir compte du vide locatif, des charges d’entretien incombant au propriétaire ou de la fiscalité.

Bien sûr, le calcul du rendement n’est pas direct non plus pour les placements mobiliers, où il faut intégrer sur la durée de détention ce qui est payé pour acheter ou vendre une action, une obligation et une part de sicav ou pour souscrire à une police d’assurance, en frais et en taxes, mais cela est peu de chose en regard des ajustements à opérer pour un actif immobilier.

Ainsi, songeons aux droits d’enregistrement et aux frais de rénovation à amortir sur la durée de détention ou à la fiscalité immobilière qui, intégrée dans le montant dû au titre de l’impôt des personnes physiques, ne fait pas l’objet d’un chiffrage spécifique communiqué de manière explicite au contribuable. Le coût d’opportunité de devoir maintenir des liquidités qui ne rapportent rien pour pouvoir faire face à de gros travaux doit aussi être intégré dans le calcul, comme il faudrait le faire pour les placements en private equity avec appel différé des fonds.

Le capital, mais aussi le travail à rémunérer

Et ce n’est pas tout! Le rendement immobilier recouvre deux réalités distinctes: le loyer est à la fois rémunération du facteur capital et rémunération du facteur travail. Gérer un bien immobilier, sauf à le donner en gestion à un tiers, exige un investissement personnel variable, mais non nul.

Comparer des rendements entre placements mobiliers et placements immobiliers est trompeur si un ajustement pour le temps de travail requis n’est pas effectué.

En fait, placer son patrimoine en immobilier revient à exercer une activité à titre complémentaire, avec les plaisirs et les charges que cela induit. Comparer des rendements entre placements mobiliers et placements immobiliers est donc trompeur si un ajustement pour le temps de travail requis n’est pas effectué. Ici encore, ajoutons que cette notion de temps vaut aussi pour un placement mobilier, mais quand il s’agit de choisir un gestionnaire de patrimoine ou encore d’en changer, le nombre d’heures requis est limité.

Un dernier rappel enfin. Il ne faut surtout pas se limiter à la seule notion de "return", que ce soit mobilier ou immobilier. Ce qui importe en finance, c’est la notion de "risk / return", ou de return ajusté pour le risque, un risque qu’il convient de cerner de manière personnalisée et globale. Il doit être tenu compte de la tolérance individuelle au risque et de l’ensemble du patrimoine, avec cet impératif de diversification du placement, une diversification, qui, pour être effective, doit se faire au travers d’actifs dits décorrélés, c’est-à-dire dont la valeur ne fluctue pas de manière synchrone.