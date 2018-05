Qui est derrière la reprise du Dolce La Hulpe?

Depuis deux ans, suite à la banqueroute quasi annoncée de Banimmo, c’est l’actionnaire français de référence Affine qui a repris les rênes. Pour preuve, la grande lessive orchestrée alors au niveau du conseil d’administration et l’arrivée de nouveaux pilotes parisiens censés juguler l’hémorragie financière, dont Alain Chaussard, Matthieu Evrard, Catherine Sabouret et, bien sûr, Cyril et Maryse Aulagnon, la CEO française.