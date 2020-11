Qui redessinera la Banque nationale?

Le bâtiment visé abrite le siège de la Banque nationale (BNB). Construit en contrebas de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, il occupe toute la longueur du boulevard de Berlaimont, au cœur du pentagone bruxellois. «Modèle de modernisme, il tient une place pivot entre la ville haute et la ville basse», ajoute le maître architecte, qui se réjouit d’accompagner le projet et assistera au comité d’avis pour la sélection et l’attribution du marché public.