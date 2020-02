Récemment incendié, le site liégeois de Jupiler doit revivre

C’est le bourgmestre de Liège en personne qui prend la main. Et qui tient à présenter en primeur lundi prochain aux Jupillois les futurs projets de reconversion lancés sur l’ancien site industriel historique de la brasserie Piedboeuf et sur ses abords. Un toutes-boîtes vient de leur être envoyé.

Pour rassembler les habitants du coin, le lieu de rendez-vous n’est pas choisi au hasard: ce sera la buvette du club de foot local. À l’ordre du jour, ce lundi 2 mars à 19h30, la présentation de plusieurs projets qui n’en sont encore que tout au début de leur parcours administratif.

Pour retrouver une qualité de vie dans ce quartier, l’action couplée des secteurs public et privé est nécessaire Willy Demeyer Bourgmestre de Liège

C’est Willy Demeyer, le bourgmestre (PS) de Liège en personne, qui prend la main et motive ainsi le rendez-vous citoyen: "Le développement de l’activité brassicole a assuré la prospérité de Jupille. Cependant, la commune doit aujourd’hui faire face à la désaffectation des anciens bâtiments industriels. Pour retrouver une qualité de vie dans ce quartier, l’action couplée des secteurs public et privé est nécessaire". Et le maïeur d’énumérer, à titre de projets déjà lancés, l’arrivée du tram dans le quartier de Bressoux-Droixhe, la construction de nouveaux logements et services, le développement d’un centre d’affaires sur le site de l’ancienne centrale Electrabel par Global Estate Group et le projet déposé par CNL Développement (Marc Liégeois) pour la réhabilitation des anciennes usines Kraft/Chat Noir voisines, sises rue Georges Truffaut à Bressous.

De Piedboeuf à Lift-ô-Loft

Vue en plein écran L'ancienne tour Piedboeuf, qui surplombait le paysage liégeois à la sortie vers le Limbourg.

Le premier projet à l’ordre du jour est porté par un promoteur liégeois. Celui-ci a acquis les bâtiments industriels délaissés par la société AB InBev, qui a récemment modernisé et déplacé son complexe de cannetterie et filtration sur le site de l’Ile-en-Meuse. L’ensemble des bâtiments désaffectés concernés, rachetés par le groupe Promactif (Christophe Nihon), sont situés le long de la rue de Visé, avec 150 mètres de façade à rue (voir visuel). Il s’agit des anciens bâtiments de garde et fermentation, de filtration, d’embouteillage, de stockage des fûts, ainsi que l’ancienne salle de brassage avec ses énormes cuves en cuivre. Le nouveau propriétaire souhaite reconvertir les 25.000 m² bâtis en logements, surfaces de bureaux et commerces, en conservant la tour en briques de 60 mètres de haut. Initialement, le site concerné était surmonté par une tour (avec horloge) de 89 mètres de haut, détruite en 2004 et dont les fondations subsistent en sous-sol.

Willy Demeyer se dit pour sa part soucieux que les habitants puissent prendre connaissance du développement de ce projet, baptisé " Lift-ô-Loft " et conçu par le bureau d’architectes Altiplan, avant l’entame des procédures administratives de demande de permis. Mais l’ordre du jour du bourgmestre dépasse le périmètre de ce projet privé. "Nous allons travailler sur plusieurs aspects pour redynamiser le quartier: les espaces et les infrastructures publics, ainsi que les bâtiments dégradés ou en ruines situés rue de Visé et dans les rues adjacentes", promet-il. La suite lundi soir, à la buvette du F.C. Jupille. La vieille, car là aussi, il est question de nouveau projet: la ville de Liège a récemment dévoilé son projet de remplacer les installations actuelles de la rue de Visé par un nouveau bâtiment plus respectueux des normes en vigueur.