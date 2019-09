Redevco acquiert les espaces de restauration du complexe londonien One Tower Bridge

Le bien immobilier est situé à One Tower Bridge sur la rive sud de la Tamise, une localisation parfaite dans la ville de Londres.

70 millions de Livres, soit près de 78 millions d’euros. C’est ce que Redevco a offert au Berkeley Group pour devenir propriétaire des espaces commerciaux - principalement de restauration - logés dans le socle du nouveau complexe mixte One Tower Bridge.

Le gestionnaire d’investissement immobilier Redevco (famille Brenninkmijer, C&A) a mis la main sur les espaces commerciaux du nouveau complexe à usage mixte One Tower Bridge situé au cœur de Londres. Surmonté d’appartements résidentiels haut de gamme, ce nouvel immeuble emblématique de la City est planté face au monument éponyme, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et qui enjambe la Tamise. Prix de la transaction: 70 millions de livres, soit environ 78 millions d’euros.

"Londres se classe parmi les premières destinations mondiales. Et ce site qui jouxte le Tower Bridge intègre les éléments clés que nous recherchons dans nos investissements. Il est situé à proximité d’une attraction touristique d’ordre mondial qui attire des foules de visiteurs et il bénéficie de la fréquentation générée par les bureaux et les résidences haut de gamme du quartier ", motive Andrew Vaughan, le CEO de Redevco.

La société est très présente sur le marché belge également, particulièrement dans les Retail Parks et les rues commerçantes de premier plan. C’est elle qui avait racheté, voici 20 ans déjà, le portefeuille immobilier de GIB Immo (Carrefour, etc.).

Localisation "prime"

Logé sur la rive sud de la Tamise, le bien immobilier inclus dans le portefeuille de Redevco, comprend 7.720 m2. Il abrite des magasins, un espace culturel, 11 unités de restauration et deux commerces de détail, ainsi que le "Bridge Theater", le plus grand théâtre commercial construit à Londres il y a 80 ans. Il est bordé au nord par le parc municipal "Potters Field", qui accueille divers événements tout au long de l’année (festivals culturels, "street-food" festivals, courses caritatives et présentations commerciales).