Regain de confiance dans l'immobilier, y compris à Bruxelles

La confiance des entreprises dans le secteur immobilier atteint son plus haut niveau depuis 2014. C’est ce que constatent l’Urban Land Institute (ULI) et PwC, qui publiaient ce lundi leur baromètre annuel.

"Un net regain de confiance, mais des effets à long terme de la crise provoquée par le Covid-19 et des changements structurels en vue." C’est en ces termes que l’enquête annuelle baptisée Emerging Trends in Real Estate® Europe 2022, conjointement menée par PwC et Urban Land Institute, résume les attentes des leaders européens du secteur immobilier pour l’année à venir.

Le rapport, qui s’appuie sur l’opinion de 844 professionnels de l'immobilier, affiche le plus haut niveau de confiance des entreprises depuis 2014 et un doublement des perspectives positives sur un an. Près de la moitié des personnes interrogées pensent que la confiance des entreprises (52%), leur rentabilité (49%) et leurs effectifs (53%) augmenteront en 2022.

Pour beaucoup, cela signifie que les performances de l’immobilier suivront. Six participants à l’enquête sur dix envisagent d'ailleurs de privilégier l’achat net d’actifs immobiliers, confirmant l’attrait inhérent pour ce type de placements par rapport aux autres catégories.

Classement des villes européennes 2022: Bruxelles dans le top 10