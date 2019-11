Rendement record pour la vente d'un immeuble du Quartier Nord à Bruxelles

Après deux ans de rénovations minutieuses et ciblées, l'ancien North Plaza est devenu passif.

Les promoteurs flamands Downtown Real Estate et Baltisse viennent de conclure la vente de l’immeuble Seven, qu’ils ont profondément rénové, à HSBC. La transaction s’est conclue à un rendement record de 3,75%.

Alors appelé North Plaza, l’immeuble de bureaux fatigué et perdu le long du boulevard Albert II n’intéressait plus grand monde. Pour en devenir propriétaires, Downtown et Baltisse ont offert au gestionnaire de fonds allemand Triuva (actuellement Patrizia) la modique somme de 10 millions d’euros.

Vue en plein écran L'immeuble est loué à 90% à Luminus, l’assureur D.A.S., deux Cabinets ministériels flamands et la société de bureaux partagés (co-working) Fosbury & Sons. ©Eric Bouvier

C’était il y a juste deux ans. Et après deux ans de rénovations minutieuses et ciblées, le vieil immeuble est devenu passif (Zero-Energy). Il est aujourd’hui loué à 90% à Luminus, l’assureur D.A.S., deux Cabinets ministériels flamands et la société de bureaux partagés (co-working) Fosbury & Sons.

Fort de cette rénovation et relocation rapides et efficaces, l’immeuble vient juste d’être revendu pour un montant avoisinant… 90 millions d’euros. Ce qui représente, pour le quartier en pleine reconversion, un rendement record de 3.75%. Et aussi un exemple d’efficacité pour le secteur immobilier bruxellois.

Tour IBM, next step

Non loin de là, Jan De Kuyper et Alexander Steyns, les fondateurs de Downtown, préparent patiemment la reconversion de la Tour Botanique (alias Tour IBM), elle aussi complètement obsolète et délaissée par le marché depuis le départ de la Police fédérale, son dernier occupant. Un permis vient d’être obtenu pour une rénovation de l’immeuble des années 70 en bureaux. Mais les propriétaires-promoteurs, à nouveau associés à Baltisse, ont remis le travail sur le métier. Ils veulent faire de cette tour un complexe mixte qui réanimera le quartier, déprécié par des tunnels en piteux état qui rebutent tout occupant potentiel.

Le chèque obtenu auprès de HSBC pour la revente du Seven devrait leur donner des ailes pour poser leur prochain pion dans un quartier qui reprend du poil de la bête.