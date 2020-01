Restaurée, l'ancienne banque Empain va rouvrir ses lourdes portes

Initié en 2013, le chantier de rénovation du plus bel immeuble du quartier de la place de la Liberté vient seulement d’être achevé. Une surface commerciale et trois espaces de bureaux y sont mis en location.

Vitraux et façade restaurés, l’ancienne banque Empain trône à nouveau au 33 de la rue du Congrès, au cœur du quartier Notre-Dame-aux-Neige dont elle est le bâtiment le plus flamboyant. Comme l’histoire de la famille à laquelle ce complexe est lié, la restauration des lieux, aujourd’hui achevée, n’aura pas été de tout repos.

De style éclectique et construite dans le quartier Notre-Dame-aux-Neiges, face à la place de la Liberté, entre 1878 et 1879 par l'architecte brugeois Joseph-Jean Naert, cet hôtel particulier a en fait été érigé sur commande d'Hector De Knuyt (1835-1913), le fils d'un grand propriétaire terrien et bourgmestre de Koolkerke anobli par le roi Léopold Ier. Ce n’est qu’en 1881 que l'hôtel de Knuyt de Vosmaer est acquis par Édouard Empain, qui y installe alors son domicile et le siège de sa banque.

Au cours des décennies suivantes, plusieurs immeubles voisins seront transformés et annexés par la famille Empain pour y loger un certain nombre d’entreprises réunies autour de la banque d’investissement Banque E.J.L. Empain, bientôt rebaptisée Banque Industrielle de Belgique. L’ensemble formera au final un complexe urbain occupant la majeure partie de l’îlot situé entre les rues du Congrès, de la Presse et de l’Enseignement et sera pour longtemps le bâtiment le plus prestigieux du quartier.

Le programme de construction réunissait, au bel-étage, deux appartements cossus de part et d’autre d’un salon d’honneur et, au rez-de-chaussée, quatre espaces commerciaux. Une porte cochère s’ouvrait sur une cage d’escalier monumentale et une cour polygonale avec différentes dépendances (écuries et annexes de service).

En septembre 2005, certaines parties intérieures du complexe ont été classées par arrêté du gouvernement, les façades et les toitures donnant sur la place de la Liberté étant déjà classées. Depuis lors, classé mais abandonné, le bâtiment a notamment été utilisé comme terrain d'exercice pour les chiens anti-drogue de la Police fédérale.

Chantier interminable

Ce n’est qu’en 2013 que d'importants travaux de restauration ont été entamés par les entreprises générales Denys selon les plans du bureau d’architecture SUM. Ils devaient s’achever l’année suivante… et viennent seulement de se terminer. Pour expliquer ce retard, on mentionnera que le maître d’ouvrage toujours désigné n’est autre que la société anonyme malmédienne Empain Mansion (alors assistée de BNP Paribas), constituée et pilotée jusqu’en 2016 par Didier Thiry (Stone Invest) avant que la plupart des sociétés de ce dernier, surtout connu comme patron des restaurants Odette en Ville, ne soient déclarées en faillite suite à une saga privée l’opposant à son ex-épouse, largement couverte par les médias.

Empain Mansion est aujourd’hui propriété de la SA Blagir - logée à la même adresse malmédienne et aux mains d’investisseurs qataris et d’administrateurs français - est elle aussi virtuellement en faillite puisque qu’elle accusait fin 2018 près de 17 millions d’euros de pertes cumulées. L’administrateur délégué des deux sociétés est le Parisien Gille de Boissieu (French Properties Management).