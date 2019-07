Résultats annuels toujours en hausse en 2018 chez Thomas & Piron

Expansion internationale

Déjà actif en Belgique, au Luxembourg, en France et au Maroc, le Groupe a lancé son premier projet à Lisbonne avec la construction de 42 appartements. D’autres projets sont à l’étude tant à Lisbonne qu’à Porto. Et le marché luxembourgeois, où le rythme des ventes et le niveau des prix dépassent les estimations, reste un des plus dynamiques malgré le prix élevé du foncier.