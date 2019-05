Retail Estates continue à croire en l'immobilier Retail

Parallèlement à ces résultats solides dans une conjoncture difficile, Retail Estates a poursuivi sa politique d’arbitrage de portefeuille, en privilégiant largement les acquisitions et en franchissant la barre de 1,5 milliard d’euros en portefeuille (en hausse de 156,8 millions). Le résultat locatif net est donc lui aussi en hausse de 17 millions d’euros suite à l’acquisition de nouveaux actifs et la réception de nouveaux projets.

Plus de 200 millions d’euros ont été investis dans de nouveaux immeubles et parcs commerciaux à Mons, Arlon-Sterpenich, Fosses-la-Ville et Hasselt.

Plus de 200 millions d’euros ont ainsi été investis dans de nouveaux immeubles (notamment à Genk et Maasmechelen) et parcs commerciaux à Mons (extension Grands Prés), Arlon-Sterpenich, Fosses-la-Ville et Hasselt. Aux Pays-Bas également, la SIR spécialisée étend progressivement sa toile.