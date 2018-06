Retour des beaux jours sur le marché immobilier côtier

On a dit tout et son contraire sur le marché immobilier côtier ces derniers mois. Mais si on en croit les chiffres publiés par les notaires ce vendredi matin, 2017 a été une nouvelle année record en termes d’échanges et d’achats de biens, après 2016 qui avait déjà été remarquable, rappelle la Fédération.