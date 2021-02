Royal BAM met sa filiale belge exsangue à l'étalage

Le bruit courait depuis des mois. Mais le nouveau CEO, Ruud Joosten, vient de confirmer le plan de restructuration visant à faire croître les marges du groupe international qu’il pilote désormais. Les filiales belges et allemandes sont mises à l’étalage. Et un millier d'emplois pourrait passer à la trappe.

Parmi les éventuels candidats au rachat par appartement, on cite aujourd’hui notamment le belge Jan De Nul ou les suédois Skanska et NCC. Mais des entreprises turques ou chinoises seraient également au balcon.

50 ans déjà

Royal BAM, plus que centenaire, est actif en Belgique depuis un demi-siècle . En 2008, le curseur était encore positionné sur la croissance externe puisqu’il rachetait alors la société de développement immobilier Kairos à l'homme d'affaires anversois Eric Verbeeck auquel il avait déjà racheté 10 ans plus tôt l’entreprise générale de construction Interbuild . Entretemps, d’autres acquisitions belges avaient également nourri cette croissance du groupe en Belgique, dont celle de Galère (Liège).

Mais ces dernières années déjà, un processus de cession d’activités avait été entamé, la holding belge passant progressivement de 2.100 à 1.600 salariés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard à 655 millions d'euros (2019). La raison évoquée: les pertes nettes cumulées par la holding belge, qui gonflaient en 2019 à 32 millions d’euros déjà. Divers retards de chantiers et surcoûts ont été invoqués – dont ceux du contournement d’Anvers ou du nouveau siège de l’Otan – pour expliquer ces pertes; mais ces arguments paraissent bien légers en regard du carnet de commandes affiché ces 10 dernières années, BAM raflant – seul ou en partenariat – la plupart des marchés publics les plus importants.