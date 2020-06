Rush sur l'immobilier à la Côte belge

"La demande d'immobilier résidentiel en Belgique est clairement de retour", souligne Paul Gheysens de Ghelamco. "Nous assistons à une accélération de la vente de projets, non seulement à Knokke, mais aussi à Oostduinkerke et Koksijde. Et aussi à l'intérieur, comme à Courtrai."

Il est également frappant de constater que la vente doit aller "vite". Jusqu'ici, la décision d'achat était prise après deux ou trois visites. Maintenant après une ou deux, note David Degroote de Vastgoed Degroote. Il est également important que le bien soit "utilisable" rapidement. Il y a des gens qui insistent également pour que l'acte soit enregistré plus rapidement afin de profiter de leur achat cet été.



Des prix stables



Selon les notaires, les prix sur la Côte étaient sous pression pendant le lockdown, mais ils sont au moins stables depuis la réouverture. Relativement plus de nouveaux bâtiments sont vendus. C'est relativement plus cher. Négocier sur le prix demandé n'est pas facile. "Si les ventes continuent de se dérouler sans heurts à l'automne, il pourrait y avoir une augmentation des prix de 1 à 1,5%. Ce n'est pas extraordinaire, mais mieux que la baisse de 2 à 4% que les économistes supposaient", explique Caenen.



Sur la Côte, il y a aussi beaucoup de nouvelles constructions dans le pipeline et, finalement, il y a aussi de nombreux vendeurs potentiels. "Nos bureaux sur la Côte connaissent toujours un bon afflux", explique Filip Dewaele de Dewaele Vastgoed.



Marché locatif



Sur le marché locatif, il est moins évident de rattraper le retard. "La location pour l'été se passe plutôt bien, mais il est impossible de rattraper les arriérés", explique Caenen. Pourtant, il est difficile de trouver quelque chose de convenable à Knokke. "La location saisonnière à Knokke a incroyablement fonctionné à partir de mai. D'autres années, vous pourriez trouver quelque chose de dernière minute. Cette année, on peut l'oublier", explique Cambier.



Avec plus de Belges dans le pays et sur la Côte, un marché immobilier très performant pendant l'été est attendu. "Le vrai test viendra à l'automne", souligne Dewaele. L'impact économique de la crise corona restera-t-il limité? Le virus est-il bien contrôlé? Le Belge préfère-t-il vraiment une seconde résidence en Belgique? "Si tout cela se confirme, il ne peut être exclu que 2020 soit une nouvelle année record pour l'immobilier côtier", explique Van Opstal.