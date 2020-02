Sandeep Mathrani, l'artiste du redressement d'entreprise...

Le profil

• A 56 ans, il est diplômé du Stevens Institute of Technology dans le New Jersey



• Après avoir dirigé et redressé GGP entre 2011 et 2017, il vend l'entreprise à Brookfield et devient le CEO.



• Loin d'être un novice dans l'immobilier, il a auparavant assuré la présidence de Vornado Realty Trust et la vice-présidence de Forest City Ratner.