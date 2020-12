Securex rentre au capital de Motown Development

Le projet résidentiel prévu en bord de Meuse à Dinant, revu et corrigé par l'architecte portugais André Campos.

La jeune société belge de promotion immobilière Motown Development passe à la vitesse supérieure en faisant entrer des investisseurs dans le capital de sa holding. Une levée de fonds lancée cet été a atteint quelque 15 millions d'euros.

Fondée en 2017 par un quatuor d'entrepreneurs aux compétences complémentaires, la jeune société de promotion immobilière bruxelloise passe déjà à la vitesse supérieure. Après avoir lancé une première salve de projets, les fondateurs se fixent désormais pour objectif d’être présents dans toutes les grandes villes du pays et de développer un portefeuille de plus de 200.000 m² d’ici 5 ans, soit le triple de sa voilure actuelle. Pour y parvenir, ils viennent de créer une holding de tête, baptisée Motown Real Estate Holding (MREH) et capitalisée depuis sa création en juin dernier à hauteur de 20 millions d'euros.

Deux mois plus tard, un nouvel apport a fait monter ce capital à 26 millions d'euros (2.220 actions). Pour ce tour de table réussi, le promoteur a pu compter sur la confiance de plusieurs investisseurs privés et d’un grand institutionnel. Selon nos informations, il s’agit de la société de consultance Securex, qui aurait mis sur la table 6 millions d'euros.

26 millions d'euros C'est le montant en capital dont disposent aujourd'hui les fondateurs de Motown Development pour financer d'ici 5 ans leurs nouveaux projets.

"Nous sommes d’autant plus heureux du résultat engrangé que cette importante levée de fonds a eu lieu en pleine crise sanitaire. Nous envisageons ensuite des partenariats ponctuels sur certains projets, mais sans planifier, à ce stade, de nouvelle levée de fonds au niveau de la holding", précise Lionel Hepner, le mousquetaire de Motown spécialisé en stratégie financière et gestion des risques.

Vue en plein écran Motown Parc (Anderlecht), l'autre projet dessiné par André Campos. ©Motown Development / AJA Architectos

"Ces fonds sont destinés aux nouveaux investissements qui s’ajouteront aux projets en cours à Bruxelles, Hasselt, Dinant et Anvers», poursuit Alon Amar, le gérant de la srl Motown Development, qui précise vouloir étendre son champ d’action dans le Brabant wallon, intensifier sa présence à Anvers et dans la capitale; mais aussi cibler d'autres villes belges comme Gand, Malines ou Louvain.

"Il y a un besoin criant pour des logements neufs abordables et de qualité situés dans les grandes villes belges." Olivier Goldberg Fondateur de Motown Development

"Il y a un besoin criant pour des logements neufs abordables et de qualité situés dans les grandes villes du pays. Et nous prouvons que l’équation est encore possible même si y décrocher des permis n'est pas un parcours de tout repos", ajoute Olivier Goldberg, lui aussi présent au sein de l’entreprise dès le début.

Six projets déjà lancés

Motown Development développe actuellement un volume de 70.000 m², soit plus de 400 logements répartis sur 6 projets. Quatre sont déjà bien lancés: Motown Miroir , logé à 400 mètres de la place du Miroir à Jette, Motown Kanaal, en bordure du canal Albert à Hasselt, Motown Parc, niché entre Anderlecht et Dilbeek, en lisière du parc du Scheutbos et Motown Rivière, situé en bord de Meuse à l’entrée de Dinant.

Vue en plein écran Le front de Meuse dégagé devant le nouveau projet résidentiel dinantais de Motown qui vient de recevoir son permis (86 logements). ©AJA Arquitectos

Pour ce premier essai logé en Wallonie, les esquisses initiales, signées par l’architecte anglais David Chipperfield, avaient suscité une réaction très négative de la population locale. "Un nouveau projet bis a été proposé en collaboration avec les autorités locales et la population. Il permet de maintenir le front de Meuse dégagé, ce qui importait beaucoup aux riverains et aux services d’urbanisme locaux. La conception a été confiée à l’architecte portugais Andre Campos. Le permis de construire vient juste de nous être accordé et nous préparons la commercialisation", réagit Alon Amar.

On complètera ce premier carré par deux autres projets imminents. Motown Trône, logé à hauteur des n°121 à 125 de la rue du Trône à Ixelles (ex-bureaux de la Ligue des Familles) non loin de la gare du Luxembourg, sera dessiné par l’architecte berlinois Hans Kollhoff. Enfin, un sixième projet situé en périphérie verte d’Anvers proposera des appartements de standing au milieu d’un parc.