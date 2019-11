Securex signe un partenariat avec BeeBonds

"En travaillant avec BeeBonds, nous offrons la possibilité à nos clients de bénéficier des meilleures opportunités d’investissement dans l’immobilier et de participer concrètement à des projets innovants ciblés sur l’ensemble de la Belgique. Cette souscription se fera plus précisément au travers d’une police d’assurance-vie. Les investisseurs bénéficient ainsi de rendements attractifs, défiscalisés via la Branche 23. Et leurs investissements sont consolidés grâce à la diversification réalisée par les gestionnaires de Securex Vie. Enfin, les bénéficiaires de ce nouveau produit inédit profiteront d’une gestion clé sur porte: ils ne devront se soucier ni des investissements réalisés dans les obligations BeeBonds arrivant à terme ni des obligations à émettre, car les gestionnaires de BeeFund Solution réaliseront ces opérations pour eux", détaille Rik Dewanckele, directeur du département Assurance chez le spécialiste de services RH Securex.