Serge Fautré: "Chez Interparking, il fallait juguler l’hémorragie"

Invité dans l’émission "Big Boss" de bx1, Serge Fautré, le CEO d’AG Real Estate et président du conseil d’administration d’Interparking, n’a pas éludé la question sur le plan social drastique qui frappe la filiale parking de son groupe en Belgique.

Lors de l’enregistrement, ce jeudi, de l’émission "Big Boss" sur bx1 dont Serge Fautré était l’invité et qui sera diffusée dimanche midi, impossible de ne pas aborder le sujet d’Interparking tant le plan social annoncé cette semaine au sein de la société bruxelloise est drastique.

Le président du CA d'Interparking et patron d’AG Real Estate, actionnaire majoritaire du leader européen des parkings publics, parle de situation inédite et catastrophique depuis des mois en contextualisant le propos: «J’ai la responsabilité de la gestion de l’ensemble des actifs immobiliers de la compagnie d’assurance AG. Et les 51% que nous contrôlons chez Interparking rentrent bien sûr dans ce portefeuille. La décision de licencier 95 personnes au sein de la filiale belge - soit près du tiers de son personnel - a donc bien été approuvée par le conseil d’administration que je dirige avant d’être ensuite annoncée par la direction d’Interparking», pose Serge Fautré, avant de décliner les trois raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision inédite.

- de 10% C'est le taux d'occupation actuel du parc de stationnement concentré sur l'aéroport de Zaventem.

Il focalise en premier lieu le problème sur la Belgique (70 sites de stationnement sur 965 répartis dans 416 villes et 9 pays européens). Et plus encore sur Zaventem, où les parkings payants (7), quasi tous propriété historique de son groupe, sont vides à plus de 90% depuis des mois.

Il relève ensuite le déficit d’accès d’utilisateurs des parkings urbains, qui désertent le centre de la capitale: un déficit conjoncturel dû au confinement mais renforcé par les problèmes croissants de mobilité. «Au même moment où nous vivons une crise pandémique inédite, le politique fait tout pour rendre très difficile l’accès au centre de Bruxelles pour nos clients. Sachant qu’au même moment il y a d’énormes difficultés à utiliser normalement les transports en commun, cela provoque un rejet du centre de Bruxelles comme zone commerçante», explique-t-il.

Vue en plein écran ©bx1

Selon lui, il était donc inévitable, vu la perspective actuelle, de trancher dans les dépenses et dans l’emploi structurel, à hauteur de quasi un tiers du personnel présent à Bruxelles et en périphérie; un pourcentage qui a, assure-t-il, été mûrement calculé. «Chaque actif, au sein du groupe, est géré selon ses mérites propres. Celui d’Interparking y est important. Et la réduction de son résultat est donc préoccupante.

Gouverner, c’est anticiper, quelle que soit la mesure à prendre. En tant qu’actionnaire, même si nous le soutenons, nous attendons d’un directeur général (Roland Cracco, NDLR) qu’il réagisse sans attendre qu’il soit trop tard. Il y a notamment derrière lui des banquiers, qui mettent la pression…»

"La Belgique est le pays qui réagit le moins bien en termes de sortie de crise." Serge Fautré Président du conseil d'administration d'Interparking

Vue en plein écran ©bx1