Shurgard monte la garde devant sa niche très rentable

Leader en Europe

Et les affaires marchent bien. Très bien même. L’an dernier ses revenus issus de l’immobilier ont grimpé de 5% à 257 millions d’euros et le bénéfice EPRA ajusté (entendez: sous-jacent) s’est élevé à 107,3 millions (+8,1%).

"C’est un segment très rentable", confirme Herman van der Loos de Degroof Petercam qui a entamé la couverture de Shurgard avec une recommandation à "accumuler" et un objectif de cours de 35 euros. "Les revenus par mètre carré sont similaires à ceux du logement mais avec des dépenses et des investissements nettement moindres et pas autant de régulation."