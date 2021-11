Shurgard peut faire face à "toute tempête"

Les solides résultats trimestriels de Shurgard sont salués par le marché. Depuis son IPO, il y a trois ans, le titre a grimpé de plus de 130%.

Dans la niche immobilière des garde-meubles en libre accès, Shurgard étend son emprise et affiche une croissance insolente à deux chiffres.

Avec 249 sites d’entreposage répartis dans 7 pays d’Europe qui affichent un taux d’occupation de 90,3%, le groupe a dégagé, lors du troisième trimestre, des revenus de 76,8 millions d’euros (+10,7%, à taux de change constant) et un résultat de 53,6 millions (+13,2%). De son côté, le bénéfice sous-jacent (EPRA, dans le jargon) ajusté a grimpé de 9,7% à 35,2 millions.

4,8 milliards d'euros

Toutefois, malgré ce potentiel, l’analyste estime que Shurgard est une action défensive . Le risque d’offre excédentaire est faible et le Covid semble avoir eu peu d’impact, observe-t-il. "Avec des taux d'occupation bien supérieurs au seuil de rentabilité et un bilan solide, Shurgard est bien positionné pour faire face à toute tempête dont le tapering" conclut Wim Lewi.

Cours supérieur au target moyen

Herman van der Loos de Degroof Petercam ("conserver"; 39 euros) salue les très bonnes performances réalisées par le groupe et estime qu’il est sur la bonne voie pour atteindre la fourchette haute de ses prévisions. Shurgard a rappelé, ce jeudi, qu’il tablait, pour l’ensemble de l’année, sur une croissance de ses revenus comprise entre 8% et 10%. L’analyste admet que ses propres prévisions pour 2021 sont désormais trop conservatrices et va les mettre à jour.