Silversquare confirme son déploiement en province

Augmentation de capital, changement de statuts et plan stratégique d’expansion confirmés. Le gestionnaire de centres de bureaux partagés Silversquare persiste et signe malgré les incertitudes du marché du bureau liées à la pandémie.

L’acte officiel est daté du 29 décembre dernier. Il confirme – outre une augmentation du capital social de Silversquare Belgium de 725.000 euros pour le porter à plus de 3 millions – les coudées franches données à l’opérateur pour planifier et organiser son expansion de manière autonome, sans passer par l’adoubement systématique de son actionnaire principal, la SIR Befimmo.

Cela concerne notamment la prise de participations supérieures à 25% "dans des sociétés dont l’objet principal consiste à mettre à la disposition d’un ensemble de personnes des espaces de travail dans des immeubles appartenant à Befimmo SA ou à des tiers", de gérer ce portefeuille de participations ou de les céder, de développer et administrer ces sociétés. Mais aussi de "construire, acquérir, détenir, gérer, aménager et céder des biens immobiliers".

Alexandre Ponchon et Axel Kuborn, les pilotes de Silversquare que nous avions rencontrés l’été dernier en plein chantier de construction de leur troisième adresse sur l’avenue Louise - la septième en Belgique depuis 2008 – ont donc tout en main pour poursuivre leur plan d’expansion provincial, voire transfrontalier. " Anvers, Liège et Louvain-la-Neuve sont déjà en point de mire et nous avons d’autres villes dans le viseur . Nous souhaitons aussi rapidement prendre position à Luxembourg-Ville ", nous confirme Axel Kuborn, qui fixe à fin 2021 l'échéance pour les premières ouvertures . Il nous revient, même si les principaux intéressés se refusent à tout commentaire, que les espaces de bureaux situés en amont du centre commercial de l’Esplanade à Louvain-la-Neuve, dans le nouveau quartier résidentiel (Esprit Courbevoie) qui vient de sortir de terre, pourraient à terme accueillir le centre de coworking Silversquare suivant.

Le confinement accélère le mouvement

L’été dernier déjà, Alexandre Ponchon le soulignait: "La dématérialisation et la numérisation du travail mettent à mal le concept de lieu de travail unique et centralisé. Et le coworking se profile comme un complément idéal en permettant aux employés de travailler près de chez eux et aux employeurs de sous-traiter l’offre de services sans s’engager sur le long terme". Ce constat s’est encore renforcé avec la deuxième vague de confinement et la confirmation du télétravail comme mètre-étalon.