Silversquare et Beelance unissent leurs communautés

Échange de bons procédés entre la start-up Beelance, qui facilite la vie des indépendants, et Silversquare, pionnier belge des bureaux partagés.

Dans le secteur digital, la notion d’écosystème est essentielle. Alors, quand deux écosystèmes distincts se rassemblent pour se renforcer, ça éveille notre intérêt. Silversquare et ses 30.000 m2 d’espaces de coworking en Belgique et Beelance et sa plate-forme de mise en relation entre freelances du digital et entreprises ont décidé de s’associer dans un partenariat rassemblant les deux communautés business.

"Les deux écosystèmes sont voués à se joindre et à se supporter l’un l’autre", nous explique Axel Kuborn, CEO de Silversquare. Les deux entités ont évidemment des objectifs distincts dans ce partenariat, mais leur complémentarité paraît assez évidente. D’un côté, Laurent-Philippe Ham a créé avec Beelance une plate-forme destinée à faciliter les collaborations entre les entreprises et les freelances dans les secteurs IT et digital au sens large. Lancée l’an dernier, elle fait un véritable carton auprès des freelances du secteur et des entreprises. 5.000 freelances ont rejoint la plate-forme et une dizaine de nouveaux projets sont postés dessus chaque semaine par des entreprises. Pour aider ces freelances, Laurent-Philippe Ham conclut régulièrement des partenariats pour faciliter le quotidien de ses membres. "Le but est que les freelances puissent compter sur des partenaires, ce qui leur permet de se consacrer davantage à leurs missions".

La communauté Beelance aura donc accès aux espaces de Silversquare à des prix avantageux et sera mise en relation avec la communauté qui représente environ 2.000 indépendants et entreprises. Du côté des spécialistes du coworking, on est ravi, car l’entreprise veut offrir de plus en plus de services à sa communauté. "C'est notre rôle, c’est la promesse que l’on fait à nos clients. Avec ce deal, on connecte nos membres à l’ensemble de la communauté Beelance", nous explique Axel Kuborn.

Les besoins digitaux augmentent sans cesse

Vue en plein écran Laurent-Philippe Ham, fondateur de la plate-forme Beelance.

Derrière ce partenariat, on décèle un problème de plus en plus important pour les entreprises: trouver les bonnes personnes pour réaliser leurs projets digitaux. "Le Covid a accéléré la digitalisation et l’automatisation des entreprises. Les besoins et les missions augmentent de façon drastique. On est à +25 % depuis début août parce que les décisions ont été prises", explique Laurent-Philippe Ham. Son projet est né d’un constat: le choix de l’indépendance s’accompagne bien souvent de lourdeurs administratives et de difficultés commerciales.

"La tendance au travail freelance s’accélère en Europe. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le quotidien des indépendants, et ce malgré les nombreuses plateformes en ligne dédiées. "La promesse de Beelance? Proposer des missions adaptées, sans prise de commission sur le paiement des missions. Les freelances sont au rendez-vous et la crise du Covid-19 ne semble pas avoir trop affecté la croissance de la start-up.

"On a bien morflé pendant le Covid mais la tendance actuelle vers plus de flexibilité va dans notre sens." Axel Kuborn CEO de Silversquare

La crise a par contre impacté Silversquare, qui voit le bout du tunnel avec une reprise importante depuis quelques semaines. "On a bien morflé pendant le Covid. Le confinement n’allait pas dans notre sens, mais par contre la tendance globale actuelle, elle, oui. Flexibilité, incertitude, etc. Tout ça joue en notre faveur et on le ressent avec la reprise."