Six lauréats désignés pour développer le site régional prioritaire Josaphat

Les six équipes retenues pour poursuivre la procédure de dialogue compétitif visant à désigner le lauréat final de la première phase de développement du site Josaphat sont connues. Prochaine étape, le 19 juillet prochain.

En décembre dernier, la Société d’Aménagement Urbain (SAU) avait lancé un marché public visant à désigner un développeur chargé de réaliser la première phase de développement immobilier du nouveau quartier durable Josaphat, sis sur les communes de Schaerbeek et Evere. Au programme, pour cette première étape: 66.000 m² hors sol, moitié logements privés, moitié logements publics diversifiés. La SAU, propriétaire du terrain et pouvoir adjudicateur du marché, a privilégié une procédure en dialogue compétitif, comme ce fut notamment le cas également sur le site du Heysel (NEO1). Jeudi dernier, le Conseil d’administration a retenu six consortiums privés qui participeront à cette procédure en dialogue compétitif.