Sotheby's ouvre une agence immobilière à Lasne

En pleine période de turbulences dues à la pandémie, alors que le marché immobilier résidentiel souffle le froid puis le chaud, la filiale belge du groupe Sotheby’s International Realty persiste et signe : après Bruxelles en 2014 et Anvers fin 2018, elle ouvre une troisième enseigne sur la chaussée de Louvain à Lasne.

Terreau local fertile

«97% de ces biens, commercialisés au-dessus de 850.000 euros, sont des villas et des propriétés d’exception. Et sur la base des informations que nous avons collectées, on peut constater que le prix moyen affiché sur le segment du luxe varie énormément d’une commune à l’autre. Il est pour l’instant supérieur à 2 millions d’euros à Rhode-Saint-Genèse ou à Lasne; mais il avoisine 1,5 million à Waterloo et 1,2 million à Beersel», précise Jean-Marc Delcroix, qui prend la direction du bureau brabançon, épaulé par une équipe de professionnels de la région.