Souvent décriée, la rue Neuve reste la plus courue du bas de la ville

Cette semaine, nous lorgnons de près les rues commerçantes les plus fréquentées de la capitale. Quel prix faut-il mettre pour s’y offrir une vitrine et qui se cache derrière elles?

Des relents d’égout, des trottoirs défoncés, des voitures de police, moteur allumé dans la fournaise, à tous les coins de rue, des gardiens vêtus de noir qui vous tancent dès que vous franchissez le mur d’air co à l’entrée… Il faut une solide dose de courage pour arpenter la rue Neuve sous la canicule durant les derniers jours de soldes d’été. Mais des dizaines de milliers de badauds, plutôt jeunes et en bande, le font.

Souvent décriée par les Bruxellois, l’artère commerçante du bas de la ville reste contre vents et marées la plus courue par les enseignes internationales populaires. La preuve: celles-ci sont toujours prêtes à aligner jusqu’à 4.000 euros le mètre carré par an pour y poser leur logo.

Pour le moment, côté loyer "prime", c’est le propriétaire du n°18 occupé par Calzedonia qui décroche la timbale et semble sortir du lot. Mais la surface commerciale concernée est si petite qu’elle n’a pas valeur de norme en chiffres absolus. En 20 ans toutefois, entre 1996 et 2016, les revenus locatifs de la rue Neuve ont gonflé en moyenne 2,5 fois plus vite que l’inflation.

Propriétaires historiques: espèce en voie de disparition

2 millions d’euros de loyer pour la plus longue vitrine Pour ceux qui cherchent la perle rare dans le bas de la Ville, l’immeuble d’angle avec le boulevard du Jardin botanique sis aux n°152 à 160, anciennement occupé par BNP Paribas Fortis et Jules (textiles homme), toujours dans la place, est sur le marché. Mais le dernier loyer annuel négocié frôlait les… 2 millions d’euros. Un montant qui exige de faire du chiffre pour tenir la longueur. Pour amortir ce loyer pas piqué des vers, on y dispose d’une surface de vente unique de 1.500 m² répartie sur trois plateaux. La façade offre 24 mètres côté rue Neuve. Stéphane Dyckman y attend les amateurs aux reins solides.

Et pendant cette même période, les valeurs réelles ont progressivement glissé de la propriété commerciale vers la propriété foncière (rendement et plus-value à la revente). Il y a 30 ans, les experts qui scrutent le marché n’enregistraient encore que très rarement des mesures d’accompagnement accordées au locataire, soit sous forme de gratuité soit de progressivité de loyer, en marge des baux négociés. Et ces contrats étaient quasi toujours accompagnés d’un solide pas-de-porte, à payer dès réception des clés par celui qui voulait emporter le morceau. Mais depuis la crise, ce pas-de-porte incontournable, qui équivalait à une reprise de fonds de commerce, a quasi disparu.

Par contre, les loyers faciaux, eux, ont explosé. Et les discrètes mesures d’accompagnement sont désormais quasi systématiques. C’est la face la plus visible de la transition qui a vu le marché immobilier des rues commerçantes bruxelloises les plus populaires glisser des bailleurs familiaux historiques aux acteurs professionnels, souvent tapis derrière une société privée.

Fidéliser le locataire

Sans pas-de-porte et avec des gratuités diverses, l’activité commerciale perd progressivement de sa valeur au profit de celle des murs échangés entre des investisseurs au portefeuille immobilier toujours plus gros, prêts à mettre le prix pour annexer la façade d’à côté et faire monter celui de la zone en tirant vers le haut le profil des locataires.