Succès à 100 millions d'euros pour la levée de fonds d'Immobel

La première émission publique lancée par la société immobilière pour les investisseurs particuliers a remporté un grand succès. Elle a été sursouscrite plus de deux fois et permettra notamment à Immobel de financer son développement à l'étranger.

Immobel avait lancé ce mardi un emprunt obligataire à 5 et 7 ans à destination des investisseurs particuliers . La société immobilière espérait lever un montant minimum de 75 millions d'euros. La période de souscription s'ouvrait ce vendredi et pouvait se prolonger jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Mais, en une seule journée, Immobel a facilement dépassé son objectif, parvenant ainsi à lever 100 millions d’euros. 50 millions EUR ont été souscrits sur la tranche à 5 ans et 50 millions EUR sur la tranche à 7 ans.

Les obligations seront émises le 17 octobre prochain. Les coupons bruts annuels sont respectivement de 3 % (tranche à 5 ans) et 3,5 % (tranche à 7 ans). Les taux de rendement actuariel annuel brut s’élèvent respectivement à 2,595 % (tranche à 5 ans) et à 3,197 % (tranche à 7 ans) et les taux de rendement actuariel annuel net s'élèvent respectivement à 1,706 % (tranche à 5 ans) et à 2,159 % (tranche à 7 ans).