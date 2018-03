Succès immédiat pour les obligations Atenor

Comme on pouvait s’y attendre, l’offre en souscription publique d’obligations lancée par Atenor a été clôturée le soir-même de son lancement. Du 26 mars au 29 mars, le promoteur immobilier coté sur Euronext Bruxelles proposait aux investisseurs particuliers de souscrire à deux tranches obligataires pour un total de 50 millions d'euros. Une de quatre ans, échéance avril 2022 affichant un rendement brut de 2,476% pour 20 millions d’euros. Et l’autre de six ans, échéance avril 2024 affichant un rendement brut de 3,152% pour un total de 30 millions d’euros.