Sweco Belgium intègre le bureau d’urbanisme BUUR

Sur le site internet de la société louvaniste, sous les initiales BUUR (Bureau voor urbanisme), on peut déjà lire la mention "Part of Sweco" . Erwin Malcorps, le managing director de Sweco Belgium, motive ainsi l’acquisition qu’il vient de boucler: " BUUR est le partenaire idéal pour nous . Il viendra renforcer notre offre de services aux clients en matière d’adaptation climatique dans la ville. En conjuguant nos forces, nous créons un cluster de plus de 140 experts focalisés sur la conception de cadres de vie durables et de haute qualité ".

BUUR est, en effet, progressivement devenu un bureau d’urbanistes, d’architectes, d’architectes paysagers, de spécialistes en aménagement du territoire et d’experts en mobilité qui compte, surtout dans la capitale, dans les projets novateurs et complexes. Désormais, ses 60 collaborateurs contribueront donc à la croissance du groupe Sweco, dont la palette interdisciplinaire dans les matières urbanistiques et immobilières ne cesse de s'étendre.

Effet-levier

"Nous travaillons déjà régulièrement avec Sweco dans des équipes interdisciplinaires. Et il était clairement apparu que les défis devenaient plus complexes et plus urgents. Grâce aux services fusionnés, la nouvelle antenne belge sera en mesure d’élargir sa palette d’offre de services intégrés auprès des maîtres d’ouvrage et partenaires dans les domaines immobiliers suivants: conception et étude, soutien stratégique, gestion de projet et encadrement de processus. L’effet-levier est réel", expliquent Johan Van Reeth et Kathleen Van de Werf, les administrateurs délégués de BUUR, au lendemain de l’intégration du personnel qui opérera désormais avec celui d’Urban.Habitat.