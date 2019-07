Swissport développe un centre logistique pharmaceutique à Zaventem

L’opérateur aérien suisse se dote à Brussels Airport d’une installation de fret aérien à la pointe de la technologie, actuellement construite par Brussels Airport Company. Il a signé un bail à long terme avec le gestionnaire de l’aéroport belge et investit plusieurs millions d’euros dans l’équipement et les accessoires de ses nouvelles installations de niche.

Le nouveau bâtiment actuellement en chantier comprendra un entrepôt de 25.000 m², un système de manutention, des bureaux et 3.620 m² d'installations de bout en bout dans le nouveau centre Swissport Pharma bruxellois. Les travaux de démolition et de construction battent leur plein. La construction de la nouvelle installation de Swissport (HNA Group) a débuté en janvier dernier et durera environ deux ans. L'entrepôt de 25.000 m² sera équipé d'un système de manutention automatisé (MHS) et répondra aux dernières normes internationales de l'industrie pharmaceutique. Sur le terrain, 50 postes de chargement de camions en périmètre fermé, ainsi qu'une zone de réception sécurisée seront mis en place. Côté air, il y aura des portes aériennes rapides, permettant des processus logistiques accélérés de l'entrepôt à la soute de l'avion.

Swissport Belgium, qui emploie environ 2.000 personnes, traite déjà plus de 550.000 tonnes de fret aérien. Pour répondre aux besoins du marché, l'espace pharmaceutique existant fera plus que tripler. En outre, une installation de refroidissement de 1.000 m² sera disponible. Avec sa nouvelle chaîne de refroidissement de bout en bout, Swissport veut accroître sa part du marché du transport aérien pharmaceutique depuis Bruxelles et dans le monde entier. "Nos nouvelles installations seront la référence en matière de logistique de fret aérien et de logistique pharmaceutique. Parallèlement, nous travaillons à l'amélioration de la rentabilité de nos activités commerciales en Belgique afin de créer une sécurité d'emploi à long terme pour nos collaborateurs", a déclaré Luzius Wirth, vice-président exécutif Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de Swissport.